Auf dem Mehrnbacher "Güpl" wird Vollgas gegeben

Es ist alles angerichtet für Pascal Rauchenecker vom HSV Ried. Der 26-Jährige ist in der Motocross-Staatsmeisterschaft das Maß aller Dinge. 14 der bisherigen 16 Läufe in der MX-Open-Klasse hat der Innviertler bisher für sich entschieden.

In Österreich kann Rauchenecker, der in der Vergangenheit auch international stark unterwegs war, derzeit niemand das Wasser reichen. Am kommenden Sonntag, 25. August, kann Rauchenecker ausgerechnet auf seiner Heimstrecke auf dem Mehrnbacher "Güpl" zum vorzeitigen Titel fahren. "Ich freue mich auf das Heimrennen und werde natürlich voll auf Sieg fahren", sagt der 26-Jährige.

Die 1840 Meter lange Motocross-Rennstrecke in Mehrnbach gehört zu den spektakulärsten in Österreich. Pro Runde müssen die Fahrer 17 Sprünge absolvieren. Die Fans haben von den gesicherten Plätzen aus eine sehr gute Sicht auf die selektive Strecke.

Auf dieser will auch Manuel Bermanschläger aus Taiskirchen überzeugen. Bermanschläger liegt auf dem fünften Platz der Gesamtwertung. "Ich möchte in Mehrnbach einen Podiumsplatz erreichen, dann könnte ich auch in der Gesamtwertung den Rückstand auf die Top Drei verkürzen", sagt Bermanschläger. Mit Alexander Banzirsch hat der HSV Ried noch einen weiteren Top-Fahrer in seinen Reihen.

Viele Blicke werden auch auf das größte Talent des HSV Ried gerichtet sein. Maximilian Ernecker führt in der "Jugend ÖM Klasse" derzeit die Gesamtwertung an. Der 12-Jährige feierte zuletzt in Seitenstetten einen Sieg und hat damit 15 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

"Mein Ziel ist der Titel"

"Mein Ziel ist der Titel. In Mehrnbach möchte ich beide Läufe für mich entscheiden", sagt Ernecker.

Eröffnet wird das Rennwochenende in Mehrnbach bereits am Samstag, 24. August, mit dem Teambewerb, einer Freestyle-Motocross-Show (ab 19 Uhr) und einer "After Race"-Party.

Video-Interviews mit den Fahrern Pascal Rauchenecker, Manuel Bermanschläger und Maximilian Ernecker finden Sie im Internet unter nachrichten.at/innviertel – alle Informationen zum Rennwochenende gibt es auf der HSV-Ried-Homepage.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at