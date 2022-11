Auf dem besten Weg zu Meistertitel Nummer drei

Das Finale der ÖGV (Österreichischer Gewichtheberverband) Nationalliga bestritten heuer der SK Vöest Linz und die Wettkampfgemeinschaft Innviertel. Letztere gab alles, aber am Ende war es eine klare Angelegenheit für die Stahlstädter, die mit einem 3:0-Sieg den Meistertitel fixierten. Die Innviertler waren ohne Jakob Maislinger, Matthias Perik und Lena Raidel am Start. Für sie traten Linda Weyand, Jürgen Grubmüller und Christian Landlinger neben Jakob Weber und Phillip Boresch auf die Wettkampfbühne. Der 28-jährige Boresch stellte mit 161 Kilogramm im Stoßen eine neue persönliche Bestmarke auf und war mit 334,19 Punkten bester Heber des Abends. Jakob Weber schaffte mit 115 Kilogramm im Reißen, 140 im Stoßen und 255 im Zweikampf gleich drei neue Bestmarken. Stark war auch Linda Wimmer, die sich am Ende über zwei neue Bestleistungen (62 kg im Reißen, 142 kg im Zweikampf) freuen durfte. Gleiches gelang Vereinskollege Christian Landlinger (145 kg im Stoßen, 257 kg im Zweikampf). All die persönlichen Rekorde reichten schlussendlich aber nicht, um sich den Meistertitel zu sichern. Mit Platz zwei können die Innviertler dennoch zufrieden sein.

Als Führender ins Finale

Die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen geht mit 833 Punkten als Führender ins Finale der Frauen-Bundesliga. Dieses wird am Samstag, 19. November, um 18 Uhr in der Ing.-Peter-Schnabl-Halle in Lochen am See ausgetragen. Genau dort möchte der Bundesliga-Sieger der Jahre 2019 und 2020 seinen insgesamt dritten Meistertitel fixieren. Ein Verein wird etwas dagegen haben: der SK Vöest Linz, der im Kampf um den Titel ebenfalls ein Wörtchen mitreden will. Kandidat Nummer drei, der am Finale teilnehmen wird, ist die WKG Bruck/Barbell aus der Steiermark.

Für die WKG Innviertel gehen Lena Raidel, Petra Schmutzer und Linda Weyand an den Start. Sarah Fischer, die demnächst bei der WM starten wird, hat vom Verband eine Gutschrift erhalten. Top-Heberin Chrissy Schröcker wird am Samstag wegen einer Knie-OP fehlen.