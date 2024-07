Auf A8: Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Auf der Innkreisautobahn (A8) bildete sich am gestrigen Montag gegen 17 Uhr vor der Autobahnbaustelle zwischen Ried/Innkreis und Ort/Innkreis wegen einer Verkehrsüberlastung ein Rückstau. Während ein 40-jähriger rumänischer Lenker eines Sattelkraftfahrzeug noch rechtzeitig vor dem Stauende anhalten konnte, fuhr das nachkommende polnische Sattelkraftfahrzeug, gelenkt von einem 40-jährigen ukrainischen Staatsbürger, jedoch mit etwa 70 km/h auf den Auflieger des rumänischen Lkw auf.

Der ukrainische Lenker konnte die stark verformte Fahrerkabine selbstständig verlassen; er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried/Innkreis gebracht. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung einspurig am Pannenstreifen vorbeigeleitet; die Autobahn war in der Zeit von 17:20 Uhr bis 20:30 erschwert passierbar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper