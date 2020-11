Als eine Plattform zum Thema Cannabis als Medizin sieht sich der Verein "xund is(s)". Das sieht die Justiz völlig anders. Wie im Mai exklusiv in den OÖN berichtet, stellte die Polizei in einer Gärtnerei neben dem Stift in Engelhartszell 170 Kilogramm Marihuanapflanzen sicher.