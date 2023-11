Auch wenn die Immobilienbranche kränkelt: "Wir holen laufend auf"

Inflation, Zinsentwicklung – das sind nur zwei Faktoren der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die den Immobilienmarkt in jüngster Vergangenheit dämpfend beeinflusst haben. Dazu kommt die in Österreich strenge Kreditvergabe (KIM-Verordnung), die sowohl Immobilienentwickler als auch Fertighausbranche und die Baubranche insgesamt bremst. Viele können sich dadurch ihren Traum vom Eigentum nicht mehr leisten.

Das würden auch die zuletzt stark rückläufigen Verbücherungszahlen zeigen, und Remax-Innova-Geschäftsführer Martin Rachbauer sagt: "Die Kreditvergaberichtlinien müssen unbedingt noch angepasst werden, die aktuelle Regelung stellt selbst Besserverdiener vor oft unüberwindbare Hürden, um sich in jungen Jahren Eigentum zu schaffen. In unseren Vorträgen in Braunau, Ried und Mattighofen haben wir das bereits massiv angemahnt und wiederholen diese Forderung nochmals." Die Zahl der Verbücherungen sei von Jänner bis Oktober im Vergleich zu 2022 um rund ein Viertel zurückgegangen, in den Innviertler Bezirken liege der Umfang bei mehr als einem Drittel – sowohl bei der Anzahl der Verkäufe als auch beim Wert, so Rachbauer.

"Kein Marktstillstand"

Trotz dieser angespannten Situation bilanziert zumindest Immobilienvermittler Remax zufrieden, man komme heuer wohl auf das Niveau vor der Pandemie, heißt es aus dem Unternehmen. Dass Mitbewerber in der Branche von "Marktstillstand" und Umsatzeinbrüchen zwischen 30 und 40 Prozent reden, sei für die Remax-Manager des Innviertels nicht nachvollziehbar. "Auch bei uns sind die Umsätze und die Anzahl der verkauften Immobilien im Jahr 2023 zurückgegangen. Wir reden aktuell im Vergleich zum Rekordjahr 2022 von maximal der Hälfte der Branche bei der Anzahl, beim Wert ist es noch weniger. Die kumulierten Ergebnisse werden aber seit Jahresmitte von Monat zu Monat besser. Wir holen laufend auf", sagt der Remax-Innova-Gründer Christian Haidinger.

"Gewinnen Marktanteile"

Der Markt im Innviertel entwickle sich gut: "Das Rieder Büro liegt über dem Rekordumsatz des Vorjahres. In Summe werden wir heuer am Umsatz von 2021 liegen, das unser zweitbestes Jahr war. Wenn wir uns den Gesamtmarkt ansehen, dann gewinnen wir aktuell Marktanteile, und zwar erheblich", sagt Martin Rachbauer.

"Ich sehe keinen Kollaps und keinen Zusammenbruch der Immobilienvermittlung", sagt auch Walter Lugmayr, Remax-Gesellschafter und Standortleiter in Braunau. "Ja, es ist aktuell eine gewisse Herausforderung, aber wir haben uns immer auf die Gebrauchtimmobilie konzentriert. Hier haben momentan nur die Selbstverkäufer Probleme, weil sie noch nicht im veränderten Markt angekommen sind." Die großen Schwierigkeiten lägen aufgrund der hohen Baukosten derzeit beim Neubau, sagt Walter Lugmayr.

