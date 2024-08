Auch ohne erneuten Medaillengewinn ist Taufkirchen stolz auf "seinen Luki"

"Heute herrscht in ganz Taufkirchen Volksfeststimmung. Der ganze Ort drückt Lukas die Daumen. Jeder von uns glaubt und hofft an eine Medaille", sagte Taufkirchens Bürgermeister Paul Freund vor dem Finalwettbewerb der Diskuswerfer am Mittwoch. Am Ende reichte es für Lukas Weißhaidinger zwar nicht für Edelmetall, aber mit Rang fünf gab es für den Taufkirchner ein starkes Ergebnis beim größten Sportereignis der Welt.