Auch in Bolivien erfolgreich: "Musik ist eine universelle Sprache"

Der ehemalige Profi-Musiker Andreas Penninger teilt gerne seine Erfahrung und Expertise, um Musikinteressierte zu unterstützen – auch in fernen Ländern, kürzlich zum Beispiel in Bolivien. "Musik löst Emotionen in Menschen aus, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Es ist eine universelle Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird", sagt er über sein Lieblingshobby.

Er fliegt regelmäßig nach Südamerika und betreut Straßenkinder und Jugendliche. "Es ist sehr wichtig, dass man Erfahrung und Begabung mit anderen teilt. So kann man ihnen dabei helfen voranzukommen. In Bolivien sind gut ausgebildete Musiklehrer eine Seltenheit. Ich bin deswegen sehr froh, dass ich dort meine Erfahrungen weitergeben und die Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Aus diesem Grund fahre ich oft nach Südamerika", sagt er.

Als Dirigent in Südamerika

In Bolivien dirigierte er vier Konzerte mit Philharmoniker Orchestern und ein Jugendorchester, leitete Meisterkurse im Dirigieren und betreute viele andere Projekte. Außerdem dirigierte er die Erstaufführung von Robert Schumanns Klavierkonzert sowie die Uraufführung von Gilberto Rochas "Bolivia en mi Corazon". "Das ist so, als würde man das Heimatland für großes Orchester setzen. Bolivisches Kulturgut aus der Taufe zu nehmen, ist für einen Österreicher eine große Ehre", sagt er stolz.

Bolivien ist ein besonderer Ort für den Musiker. Er schätzt die Gelassenheit und Offenheit der Menschen. "Die Menschen haben dort völlig andere Probleme als hierzulande. Als wir einmal durch ein Dorf spaziert sind, hörten wir musikalische Klänge. Plötzlich entdeckten wir in einem ehemaligen Stall ein kleines Ensemble mit Chor, Orchester und einer großen Menschenmenge. Da gehen die Emotionen durch die Decke, wenn man sieht, wie mitten im Nirgendwo, Menschen sich zusammentun – losgelöst von den Problemen um sie herum – und sich einfach der Musik hingeben", erinnert er sich.

Eine Überraschung wartete ebenfalls auf ihn. Er erhielt einen Anruf von einem ehemaligen Papst-Anwärter. "Man teilte mir mit, dass der Bischof mich kennenlernen will. Natürlich habe ich die Einladung angenommen. Solche Momente sind sehr besonders. Ich habe sehr viel Energie in alle Projekte investiert und so was gibt dir die investierte Energie zurück."

Der Profi-Musik hat er den Rücken gekehrt. Als Vollblutmusiker ist Andreas Penninger seit 20 Jahren Chorleiter und Organist in der Stadtpfarrkirche. "In unserem Bezirk wissen die Leute, was qualitativ hochwertige Musik ist und was nicht. Sie tolerieren und honorieren sie." In seiner erfolgreichen Zeit als Musiker hat er halb Europa bereist und Konzerte gespielt.

Zudem war er als Dirigent mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker tätig. Mit der Musik hat er alles erreicht. Seit 2011 engagiert er sich in der Politik und ist SPÖ-Bezirksgeschäftsführer in Braunau.