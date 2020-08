Kunstmuseen und biografische Museen sind nicht nur Orte, an denen die Werke eines Künstlers oder einer Künstlerin sowie Dokumente über deren Leben und ihre Zeit präsentiert werden. Sie sind auch Zeichen des künstlerischen Ausdrucks einer Region. Das Innviertel hat eine Reihe derartiger Museen zu bieten, was seine maßgebliche kulturelle Bedeutung in Oberösterreich unterstreicht.