Auch der Arbeitsmarkt heißt Ukrainer willkommen

Es sollte bewusst keine Jobbörse sein, sondern ein erstes Willkommenheißen, sagte Klaus Berer, WKO-Bezirksstellenleiter in Braunau. Kürzlich begrüßte er gemeinsam mit anderen Institutionen etwas mehr als 50 aus der Ukraine Geflohene, die im Bezirk Braunau einen Zufluchtsort gefunden haben. Sie seien herzlich willkommen, ließ Berer auch auf Ukrainisch wissen. Nicht nur in der Region, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt.

Mehr Stellen als Suchende

Denn im Bezirk Braunau gibt es nach wie vor eine Diskrepanz: 2211 offene Stellen stehen 1762 Arbeitslosen gegenüber. "Bitte teilen Sie uns so rasch wie möglich ihre Qualifikationen mit", ließ AMS-Leiter-Stellvertreter Stefan Seilinger mithilfe von Dolmetscherin Julia Schweiger wissen. Wichtig sei natürlich, die Menschen nach ihren Qualifikationen zu vermitteln, denn nicht nur Hilfsarbeiter, sondern auch Facharbeiter fehlen.

35 Ukrainer haben derzeit schon im Bezirk zu arbeiten angefangen, 78 sind beim AMS vorgemerkt. Etwa 320 haben derzeit insgesamt im Bezirk Zuflucht gefunden. Die erste große Hürde, die es zu bewältigen gibt, ist die Sprache. Am Angebot dürfe es aber nicht scheitern, nächste Woche beginnen wieder Kurse. Überraschend wenige können sich auf Englisch verständigen, hat AMS-Leiter Walter Moser schon herausgefunden. Auch im Hause von Franz Angermayr aus Saiga Hans greife man deshalb auf Übersetzungs-Apps zurück. Familie Angermayr hat eine Frau, ihre Mutter und ihre Zwillinge aufgenommen. "Das Zusammenleben funktioniert schon sehr gut, es ist eine Bereicherung für uns", lobt Angermayr. Heute hat er seine neuen Mitbewohner in die Wirtschaftskammer gefahren, damit sich diese einmal selbst mithilfe von qualifizierten Dolmetschern bei den verschiedenen Institutionen rund um das Leben in Österreich und dem Bezirk Braunau informieren können.

Denn die zweite große Hürde sei die eingeschränkte Mobilität, so Seilinger. Zudem seien viele Kinder hier. "Wenn Sie eine Kinderbetreuung organisiert haben, melden Sie sich bitte beim AMS", bat er die Eltern bei seinem Vortrag. Über die verschiedenen Möglichkeiten der Kinderbetreuung in Österreich informierte Stefan Pichler von der Bezirkshauptmannschaft Braunau. Er erklärte auch das Schulsystem, Grundsätzliches zum Thema Wohnungen, Grundversorgung, Altenbetreuung und zur Mülltrennung und nannte Anlaufstellen, die sich die anwesenden Ukrainer mithilfe von Handy-Fotos notierten. Auch Vertreter der Gebietskrankenkasse und der Volkshilfe kamen zu Wort und sprachen über ihre Angebote.

"Die erste Anlaufstelle für Sie wird in vielen Dingen die Gemeinde sein", sagte Berer abschließend und betonte noch einmal, dass man bemüht sei, die Menschen so gut wie möglich willkommen zu heißen, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Natürlich teile man den Wunsch, dass der Krieg bald zu Ende gehe. Viele Betriebe im Bezirk hegen die Hoffnung, dass sich einige dauerhaft hier ansiedeln, wenn sie einen guten Arbeitsplatz finden. Dementsprechend gefragt seien die Arbeitskräfte, ließ Berer wissen. "Es gibt viel Arbeit, es gibt Arbeit für jeden im Bezirk, der arbeiten kann", verdeutlichte auch Seilinger vom AMS noch einmal.