Von einer emotionalen Debatte, wie sie es gestern zum selben Thema in Ried gab, konnte in Braunau keine Rede sein: Nachdem Eva Gaisbauer, VP-Gemeinderätin und BH-Juristin rechtliche Bedenken der FPÖ zerstreuen konnte, wurde der Antrag der SPÖ, einen Regenbogenschutzweg zwischen Rathaus und Café Melange zu errichten, mit einer Stimmenthaltung der SP angenommen. Der Regenbogen solle ein sichtbares Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Diversität sein, so SP-Gemeinderätin Martina Schäfer. So