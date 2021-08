SIMBACH, BURGHAUSEN. Was in Österreich schon seit Monaten umgesetzt wird, gilt seit heute auch für Bayern. Wenn dort ein Landkreis eine höhere Sieben-Tages-Inzidenz als 35 hat, wird im Innenbereich die 3G-Regel eingeführt. Heißt: Zutritt nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene. Die beiden Nachbarlandkreise des Bezirkes Braunau sind davon schon betroffen, denn die Sieben-Tages-Inzidenz lag heute in Rottal-Inn bei 53,5 und in Altötting bei 77,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen.