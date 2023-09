ATV Andorf: Seit 2010 Schritt für Schritt zum großen Tennisboom

"Spiel, Satz und Sieg". Mit diesen drei Worten lässt sich die Saison 2023 für die Meisterschaftsmannschaften des ATV Andorf relativ gut zusammenfassen. Die erste Mannschaft schaffte, wie berichtet, in den vergangenen beiden Saisonen den Durchmarsch von der Bezirksklasse bis in die Landesliga. Der Meistertitel und der erstmalige Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Oberösterreichs war der Gipfel des sportlichen Höhenflugs, der kein Zufallsprodukt ist.