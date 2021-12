Attila Kovacs: "Ich würde jederzeit wieder so handeln"

Zu Haftstrafen wegen eines Raubüberfalls auf den Unimarkt in Schärding am 30. September wurden ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger am Dienstag im Landesgericht rechtskräftig verurteilt, die OÖN haben gestern darüber berichtet.

Eine ganz besondere Rolle bei dieser Tat spielten vor allem zwei couragierte Helfer. Der 32-jährige Ungar Attila Kovacs und ein 52-jähriger Schärdinger. Die Männer sagten vor dem Schöffensenat als Zeugen aus. Kovacs, der seit rund sieben Jahren in Schärding lebt, eilte der Kassiererin zur Hilfe und ermöglichte dieser die Flucht. Beim anschließenden Handgemenge wurde er von den Tätern verletzt. "Na ja, zwei gegen einen, da kann das schon passieren", sagte Kovacs im Anschluss an den Prozess im OÖN-Gespräch.

"Ich bin kein Held"

Verteidiger Georg Watschinger, der einen der beiden Täter verteidigte, sprach von einer Heldentat der Helfer. Als Held sieht sich Kovacs aber keineswegs. "Ich bin kein Held, ich wollte den Angestellten, die ich schon lange kenne und die alle sehr herzensgute und nette Menschen sind, einfach helfen. Lange Zeit zum Überlegen hat man da nicht. Ich hatte einen Adrenalinschub und war zu 100 Prozent konzentriert und fokussiert", sagte der 32-Jährige.

Durch seine absolvierte Ausbildung in einer Polizeischule in Ungarn habe er rasch erkannt, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt habe. "Aber gefährlich kann so eine Waffe sehr wohl sein", sagt Kovacs, den mittlerweile eine Freundschaft mit den Supermarkt-Angestellten verbindet.

Auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn er erneut in eine ähnliche Situation geraten sollte, antwortete der 32-Jährige: "Ich würde jederzeit wieder so handeln."