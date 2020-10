Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl im April 1986 ist vielen noch in guter Erinnerung. Damals wurde die atomare Bedrohung auch für die Menschen in Österreich erlebbar. Die Sorge wächst seit kurzem auch wieder in Österreich: Deutschland ist auf der Suche nach einem Endlager für Atommüll. 90 Teilgebiete in Deutschland kommen aus geologischer Sich dafür in Frage. Dabei werden auch Standorte in Bayern, in Grenznähe zu Österreich, dafür in Betracht gezogen.