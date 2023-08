Athleten auf zwei Rädern messen sich wieder in Braunau

Spitzengeschwindigkeiten und enge Duelle wird es am Wochenende in Braunau zu sehen geben.

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Die österreichische Radelite tritt bei den Braunauer Radsporttagen in die Pedale. Zum 24. Mal drehen die Spitzenathleten auf zwei Rädern ihre Runden in der Bezirkshauptstadt. Die OÖNachrichten sind auch in diesem Jahr als Medienpartner mit von der Partie. Das Organisationsteam vom ARBÖ Radclub Braunau rund um Erwin Hörtl steckt bereits mitten in den Vorbereitungen. Insgesamt packen 40 Helfer an, um einen reibungslosen Ablauf der Radsporttage gewährleisten zu können.

Der Startschuss fällt wie bereits in den vergangenen beiden Jahren mit dem Raiffeisen-Kinderrennen, wo auch Kinder mit ihren Laufrädern an den Start gehen und ihr Radsporttalent unter Beweis stellen können. Die Kinderrennen mit Treträdern finden in drei Altersgruppen (Jahrgänge 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016) vor dem Rathaus statt. Für alle Kinder gilt Helmpflicht. Zudem muss auch eine Haftpflichtversicherung am Renntag vorgewiesen werden. Als Preis winkt jedem Teilnehmer eine Medaille und ein Gratiseis. Im vergangenen Jahr waren knapp 50 Kinder in der Braunauer Innenstadt unterwegs. Organisator Erwin Hörtl hofft wieder auf eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl.

Der Nachwuchs eröffnet die Braunauer Radsporttage. Bild: Butter

"In erster Linie freue ich mich auf das Kinderrennen, weil es uns wichtig ist, die Kinder zum Sport und natürlich zum Radfahren zu bringen", sagt Hörtl. Nachdem der Nachwuchs seine Rennen absolviert hat, beginnt anschließend die Jagd nach den Trophäen. Den Anfang machen um 16.20 Uhr die Hobbyfahrer, die über 15 Runden auf insgesamt 18,5 Kilometer um den ersten Titel des Tages kämpfen.

Deutsche Meister am Start

Die Höhepunkte folgen mit dem Damen-Cup-Rennen um 17 Uhr, bei dem es nicht nur um Punkte in der österreichischen Bundesliga geht, sondern auch um den oberösterreichischen Landesmeistertitel. Um 18 Uhr starten die Elite-, U23- und Junioren-Fahrer ihren Kampf um Medaillen, der traditionell schnell ausfallen wird. Denn durchschnittlich werden die Radsportler mit 47 Kilometer pro Stunde durch die Stadt rasen. "Das stationäre Radargerät werden wir daher ausschalten müssen", sagt Hörtl mit einem Augenzwinkern. Mögliche "Blitzkandidaten" sind unter anderem Jonas Schmeisser und Dario Raps vom RSV Kempten, die sich beide in ihren Karrieren deutscher Kriterienmeister nennen durften. Aber auch den österreichischen Ligen-Vereinen sind Top-Platzierungen zuzutrauen. Unter anderem gehen die Fahrer des Team Felbermayr Simplon Wels an den Start. Ergänzt wird das Teilnahmefeld zudem von Teams aus Ungarn und Tschechien.

Sicher ist, dass wieder viele Zuseher den Streckenrand säumen werden. Auch am Sonntag in Ranshofen, wo vom Schlossberg ausgehend das Straßenrennen über 10 Runden und einer Streckenlänge von 130 Kilometern über die Bühne geht. Erstmals in der Geschichte der Radsporttage werden hier auch die Junioren in die Pedale treten.

Anmeldungen für alle Veranstaltungen der Radsporttage unter www.computerauswertung.at. Eine Nachmeldung ist bis eine Stunde vor dem Start möglich.

