Asylunterkunft kommt nicht

Wie Bürgermeister Christian Graf (VP) kürzlich auf der Gemeindehomepage bekannt gab, hat sich der private Eigentümer des Gebäudes "eine andere Nutzung für seine Räumlichkeiten überlegt". Die zuständige Landesdirektion für Soziales habe den Interessenten auch von der potenziellen Liste für Betreiber von Asylunterkünften gestrichen, so der Bürgermeister. Graf hatte das geplante Quartier aufgrund der fehlenden Infrastruktur bereits zuvor im OÖN-Gespräch als "völlig ungeeignet" bezeichnet. Ab Mitte Juli hätten bis zu 20 Asylwerber in einem Gebäude in der Ortschaft Haibach untergebracht werden sollen. In der Gemeinde gab es neben den Bedenken des Bürgermeisters auch eine Unterschriftenaktion, die sich gegen das Quartier aussprach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freinberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.