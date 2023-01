Asylunterkunft in Ried: "Der Standort ist völlig ungeeignet"

"Mein Standpunkt ist völlig klar. Eine Dimension für 60 Personen ist zwar generell in Ordnung, aber der Standort ist für eine Asylunterkunft neben einer Schule und mitten in einem Wohngebiet völlig ungeeignet", sagt SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer und fügt hinzu: "Ich habe sehr großes Verständnis für die Sorgen der Anrainer. Man lässt diese mit den Ängsten und Bedenken im Regen stehen." Er habe von der geplanten Unterkunft im Herbst, wie auch sein Vizebürgermeisterkollege von der FPÖ, Thomas Dim, aus den Medien erfahren. Die OÖN haben am Dienstag über den aktuellen Stand der Dinge berichtet.

"Auch wenn ich ganz klar gegen den Standort bin, geht es jetzt darum, dass wir die Flüchtlinge rasch integrieren und in Beschäftigung bringen", sagt Stummer.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel