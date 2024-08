ASKÖ-Ried-Obmann: "Kunstturngruppe wird es bei uns vorerst nicht mehr geben"

"Ich will den Leuten vor Augen führen, dass es die Rieder Vereine derzeit noch schwerer haben, als sie es ohnehin in den vergangenen Jahren schon hatten", sagt Peter Prokop bei einem Termin mit den OÖN. Prokop ist seit 2012 im Vorstand der ASKÖ Ried, seit fünf Jahren steht er dem Verein mit rund 380 Mitgliedern als Obmann vor.

Die Förderungskürzungen durch die Stadtgemeinde seien stark spürbar. Richtig ärgern muss sich der 42-Jährige aber über die Situation der vereinseigenen Kunstturn-Sektion. "Viele Jahre lang konnten unsere Kunstturner die sogenannte Netzwerkhalle im Messegelände drei Mal in der Woche für Trainingszwecke nutzen. Strom und Gas bezahlen wir selber. Im Herbst 2023 wurde uns dann gesagt, dass wir 30 Prozent der dafür anfallenden Kosten selber übernehmen müssen. Das wären pro Jahr zwischen 3000 und 4000 Euro. Das ist für einen Verein wie die ASKÖ Ried einfach nicht finanzierbar", sagt Prokop. Die Konsequenz sei gewesen, dass sich die Kunstturngruppe aufgrund der fehlenden Trainingsmöglichkeiten aufgelöst habe. "Einige sind zu unserer Turn10-Gruppe, einer Vorstufe zum Kunstturnen, dazugegangen, die meisten sind aber zu anderen Vereinen abgewandert, was ich auch nachvollziehen kann", sagt der Vereinsobmann.

ASKÖ-Ried-Obmann Peter Prokop Bild: Streif

Er befürchte, dass weitere Kinder der Turn10-Gruppe auf kurz oder lang dem Verein den Rücken kehren. "Die ASKÖ Ried ist quasi mit dem Turnen groß geworden. In all den Jahren gab es viele Podestplätze bei ASKÖ-Landes- und Staatsmeisterschaften", sagt Prokop.

Wie berichtet, hat die angespannte finanzielle Situation der Stadtgemeinde Ried auch Auswirkungen auf die Höhe der Vereinsförderungen. Auf die Frage, wie es jetzt für die Kunstturner der ASKÖ Ried weitergehen soll, antwortet Prokop: "Die Kunstturngruppe wird es vorerst nicht mehr geben. Wir werden versuchen, einiges mit der Turn10-Gruppe zu kompensieren, aber die Möglichkeiten sind beschränkt."

Auch in Sachen Sponsorengelder tue man sich aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage vieler Firmen schwer. "Wo fangen Unternehmen an zu sparen? Häufig beim Sponsoring von Vereinen", sagt Prokop und fügt hinzu: "Ich erwarte mir von der Stadtgemeinde Ried, dass man sich ordentlich und nicht nur halb um die Vereine, bei denen so viel Ehrenamtliches passiert, kümmert. Es stellt sich schon die Frage, ob es sinnvoll ist, für irgendwelche Skulpturen bei der Lughoferkreuzung zehntausende Euro auszugeben."

Sportstadtrat Forstner: "Ein Fehler im System"

Rieds Sportstadtrat Sebastian Forstner (SPÖ) betont im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass er generell Verständnis für den Unmut der Sportvereine habe. "Im Vergleich zu 2021 mussten die Förderungen für Sport- und Kulturvereine um 50 Prozent gekürzt werden, 2023 und 2022 waren es 30 Prozent. Ich bin selber Obmann der Naturfreunde Ried und kenne somit die Finanzproblematik nur zu gut. In meiner Funktion als Sportstadtrat stehe ich direkt in Kontakt mit vielen betroffenen Vereinen. Der Fehler liegt leider im Finanzausgleich. Wenn es allein in Oberösterreich mehr als 100 Abgangsgemeinden gibt, dann ist hier ein Fehler im System", sagt Forstner und fügt hinzu: "Für den Finanzausgleich der Gemeinden hätten wir sieben Milliarden benötigt, erhalten haben wir zwei Milliarden." Er hoffe, so Forstner, dass es hier besser heute als morgen ein Umdenken von Bund und Land gebe.

Sportstadtrat Sebastian Forstner Bild: streif

