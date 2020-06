ASKÖ Ried: "Gott sei Dank ist der Austritt vieler Mitglieder ausgeblieben"

Vor vielen Herausforderungen steht der Vorstand der ASKÖ Ried. "Die finanzielle Situation war schon vor der Corona-Krise durchaus angespannt. Das hat sich in den vergangenen Monaten naturgemäß nicht gebessert", sagt ASKÖ-Obmann Peter Prokop bei einem Termin mit den OÖN. Vor etwas mehr als einem Jahr hat Prokop den Traditionsverein, der 2019 seinen 100. Geburtstag feierte, übernommen. Rund 470 Mitglieder hat die ASKÖ Ried mit mehreren größeren Sektionen. Zu kämpfen hat man beim Verein mit seinen rund 470 Mitgliedern mit hohen Instandhaltungs- und Betriebskosten, ein Kredit vom aufwendigen Neubau vor rund zehn Jahren muss abbezahlt werden.

Prokop ist für die kommenden Jahre trotzdem zuversichtlich. "Meine Grundbedingung für die Übernahme des Vereins war, dass der Vorstand möglichst breit aufgestellt ist. Das ist jetzt der Fall, wir arbeiten als Team großartig zusammen. Zudem leisten die Sektionsleiter tolle Arbeit."

Die Corona-Krise stelle alle Sportvereine vor große Hürden, da sei auch die ASKÖ Ried keine Ausnahme, betont der 38-Jährige. "Wir haben den laufenden Betrieb von einem auf den anderen Tag eingestellt. Meine Befürchtung, dass wir viele Austritte bei den Mitgliedern haben werden, ist Gott sei Dank ausgeblieben. Zudem halten uns fast alle Sponsoren die Treue", sagt Prokop. Schmerzhaft sei neben den laufenden Kosten auch eine gewisse Planungsunsicherheit, was größere Veranstaltungen betrifft. "Wir hätten heuer eine große Sonnwendfeier im Freibad für mehrere hundert Gäste geplant. Das mussten wir natürlich absagen. Immerhin findet die Tennismannschaftsmeisterschaft ab kommenden Samstag statt", sagt Peter Prokop. Das öffentliche (Vereins-)Lokal "InnCider" hat von Montag bis Samstag ab 15 Uhr geöffnet.

Das Vereinsleben sei seit den Lockerungen der Regierung nach und nach wieder mehr geworden. "Man merkt, dass alle topmotiviert sind und Sport betreiben wollen", sagt der ASKÖ-Ried-Obmann. Seit 2. Juni sind alle Sektionen wieder aktiv.

Fokus auf Nachwuchsarbeit

Um auf lange Sicht als Sportverein überleben zu können, müsse man in den kommenden Jahren noch viel mehr in die Nachwuchsarbeit investieren. Zudem gibt es neue Sektionen, wie zum Beispiel Boxen. Förderungen für neue Sparten zu erhalten sei aufgrund der Covid-19-Krise noch schwerer als vorher, glaubt Prokop. Auf die Frage, welche Erwartungen er an die Regierung in Sachen "Corona-Förderungen" habe, antwortet Prokop: "Natürlich haben wir Hoffnung, dass wir Unterstützungen erhalten. Allerdings wissen wir derzeit noch überhaupt nicht, nach welchen Richtlinien hier vorgegangen wird." Mehr unter www.askoe-ried.at

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at