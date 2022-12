Aschermittwoch der FPÖ in Ried

Angekündigt ist eine Mischung aus "politischer Information und Politunterhaltung". Hauptredner ist FP-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, auch FP-Landeschef Manfred Haimbuchner wird sprechen.

Seit 1992 findet in Ried der politische Aschermittwoch der FPÖ statt. Die FP empfiehlt, rechtzeitig Platzkarten zu bestellen: unter Tel. 07752/82817 oder per E-Mail an bezirk-ried@fpoe.at.

