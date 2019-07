Arzt bedroht: "Wenn Sie nicht sofort aus dem Weg gehen, hole ich einen Hammer"

Was passierte am 3. Mai in der Notaufnahme des Rieder Krankenhauses? Darüber gibt es, was für einen Gerichtsprozess nicht unüblich ist, zwei unterschiedliche Versionen. Auf der Anklagebank sitzt ein 35-jähriger, achtfach vorbestrafter Mann. Staatsanwalt Alois Ebner wirft ihm das Vergehen der Nötigung vor. Er soll einen Arzt mit den Worten "Wenn Sie nicht aus dem Weg gehen, hole ich einen Hammer" bedroht haben. Außerdem dürfte der Mann anschließend auch noch im Bereich des Krankenhaus-Portiers randaliert haben.

Das bestreitet der Angeklagte vehement. "Mein Asthmaspray war leider leer und ich hatte Atemnot, daher bin ich mit meiner Frau und den Kindern ins Krankenhaus gefahren. Dort habe ich dann aber 20 Minuten warten müssen und bin dann schon nervös geworden", schildert der Beschuldigte seine Version. "Ich habe dann auch um ein Rezept gebeten." Irgendwann habe er dann einen Asthmaspray erhalten. "Zu diesem Zeitpunkt war ich dann sicher schon laut und habe geschimpft, das gebe ich schon zu. Bedroht habe ich aber sicher niemanden."

Die Version des Arztes ist eine völlig andere. "Der Mann, bei dem ich keine akute Atemnot feststellen konnte, war rabiat und hat herumgebrüllt, dass das Krankenhaus ein Arschverein sei, dann wollte er mit dem Asthmaspray davonlaufen, da habe ich mich vor die Tür hingestellt", sagt der Arzt zu Richter Andreas Rumplmayr. Daraufhin sei er vom Beschuldigten, der sich sehr aggressiv verhalten habe, bedroht worden. "Ich bin als Arzt der Notfallambulanz wirklich nicht zart besaitet und gegen Beleidigungen eigentlich so gut wie immun, aber ich empfand die Situation als bedrohlich", so der Zeuge, dessen Aussagen von einer in der Ambulanz anwesenden Krankenschwester bestätigt werden. Der Beschuldigte schüttelt immer wieder den Kopf. "Warum soll der Arzt diese Sache mit dem Hammer erfinden?", fragt Richter Rumplmayr.

"Was soll ich dazu sagen, da bin ich sprachlos. Dass ich aufgebracht war, gebe ich zu, aber es ist sicher nicht meine Art, mit einem Hammer zu drohen. Schließlich waren ja sogar meine Kinder mit dabei", sagt der Beschuldigte. "Ich dachte, die Kinder haben im Auto gewartet", kontert der Richter. "Ja eh, aber sie waren mehr oder weniger in der Nähe", so die wenig logische Antwort des 35-Jährigen. Jetzt reicht es dem Herrn Rat: "Was ist denn das für ein Blödsinn?"

Mann muss ins Gefängnis

Der Angeklagte wird von Rumplmayr aufgrund der vielen Vorstrafen zu fünf Monaten unbedingter Haft verurteilt. "Was, unbedingt?", stammelt der Beschuldigte. "Ja sicher, bei Ihrem Vorleben können Sie keine bedingte Strafe erwarten", sagt der Richter.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

