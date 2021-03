Artenvielfalt in der Landwirtschaft

Im "Lebensraum Bauernhof" bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für die Ansiedlung unterschiedlichster nützlicher Tier- und Pflanzenarten, so die Organisatoren. Beim geplanten Streifzug durch den ländlichen Raum werde Wissenswertes zu Artenschutz, ökologischen Ansprüchen einzelner Arten, Ansiedlung und deren Steuerung vermittelt: Wertvolles Wissen, das einladen soll, das eigene Umfeld um selten gewordene Arten zu bereichern. Infos gibt es unter Tel.: Tel 050/6902-1500. Es handle sich um ein gutes Beispiel für "Naturschutz in Bauernhand", so der Verein "Naturschutz Oberösterreich – Bezirk Schärding."

