Arbeitsunfall in St. Georgen: 60-Jähriger ins Spital geflogen

In Kallham stand am Freitagabend der Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Der Mann aus dem Bezirk Ried war am Kompostierplatz in St. Georgen am Kompostwendegerät beschäftigt. Er hatte dieses soeben ausgeschaltet und wollte heruntersteigen, als er ausrutschte und rund eineinhalb Meter auf den Betonboden stürzte.

Der 60-Jährige wurde verletzt, konnte aber noch selbst mit seinem Mobiltelefon Hilfe verständigen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber "Europa 3" ins Krankenhaus Ried im Innkreis geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper