Arbeitsmarkt mit "bestem Winter" seit 30 Jahren

Wir haben heuer die geringste Winterarbeitslosigkeit seit mehr als 30 Jahren", sagt Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Schärding. Zwar waren per Ende Jänner 1616 Menschen beim AMS Schärding als jobsuchend vorgemerkt, davon haben aber knapp 900 eine Einstellzusage für die Arbeitsaufnahme in den nächsten Wochen fix in der Tasche.

Volle Auftragsbücher

Dem erfreulichen "Tief" bei der Arbeitslosigkeit stehe ein kräftiges "Hoch" bei den offenen Stellen gegenüber. "Die Auftragsbücher sind in vielen Branchen voll. Die Stimmung ist in großen Teilen der Wirtschaft grundsätzlich sehr gut, wird jedoch bei zahlreichen Betrieben durch einen Mitarbeiterengpass stark gedämpft. Der Arbeitskräftemangel wird im heurigen Jahr eines der bestimmenden Themen am Arbeitsmarkt sein", so Slaby.

Höchststand an Jobangeboten

Mit 708 sofort und weiteren 107 nicht sofort verfügbaren offenen Stellen gibt es einen Höchststand an Stellenangeboten im Bezirk Schärding. Die meisten Mitarbeiter werden in den Bereichen Metall/Elektro (131), Gastronomie (94), Büro (80) und Handel (73) gesucht. Trotz der für die kommenden Monate grundsätzlich positiven Vorzeichen bleibe die Lage in einigen Branchen allerdings nach wie vor unsicher – aktuell haben im Bezirk 158 Betriebe mit 950 Mitarbeitern Kurzarbeit vereinbart.