Arbeitslosenzahl in Schärding steigt

Mit Ende August waren beim Arbeitsmarktservice Schärding insgesamt 1.025 Personen (545 Frauen und 480 Männer) als arbeitslos und 226 in Schulung registriert. Dies entspricht ein Plus von mehr als 210 Arbeitsuchenden gegenüber dem Vorjahr. "Die Arbeitslosenquote im Bezirk lag bei 4,1 Prozent (OÖ-Schnitt 4,8 Prozent) und damit um 0,8 Prozentpunkte höher als noch vor zwölf Monaten", informiert Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservice Schärding. Im Monat Juli betrug die Arbeitslosenquote 3,9 Prozent.

Besserung nicht in Sicht

Nach Berufsobergruppen vom Anstieg der Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen sind Mitarbeiter am Bau (Plus 39,3 Prozent), in Gastronomie/Tourismus (Plus 36,7 Prozent), in den Büroberufen (Plus 35,4 Prozent ) und im Handel (31,2 Prozent). Eine Besserung ist laut Slaby aktuell nicht in Sicht. "Nach allen Prognosen ist leider kein baldiger allgemeiner Wirtschaftsaufschwung in Aussicht. Daher ist eine Entspannung am Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten nicht zu erwarten," sagt Slaby. Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit gibt es auch Positives zu berichten. "Mit 24.209 Beschäftigten mit Wohnort im Bezirk Schärding gab es trotz der schwierigen Arbeitsmarktbedingungen der letzten Monate einen neuerlichen regionalen Beschäftigungshöchststand", sagt Schärdings AMS-Leiter.

