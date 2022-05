Arbeitslosenquote im Bezirk Schärding auf 2,5 Prozent gesunken

296 Frauen und 317 Männer sind aktuell via Arbeitsmarktservice auf Arbeitssuche. Dazu kommen 216 Schulungsteilnehmer. "Wir haben zum zweiten Mal in Folge den kräftigsten Rückgang der Arbeitslosigkeit in ganz Oberösterreich zu verzeichnen", sagt Harald Slaby, Leiter des AMS Schärding. Während die Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent für einen Aprilmonat die niedrigste Quote seit Jahrzehnten darstellt, nähert sich die Anzahl der Beschäftigten im Bezirk einem neuen Höchstwert. "Bald wird mit 24.000 Beschäftigten ein Rekordwert im Bezirk überschritten sein", so Slaby.

Angesichts der aktuellen Lage gebe es aber auch Probleme. "Wir haben beinahe Vollbeschäftigung und mit 884 offenen Stellen mehr Stellenangebote als Arbeitsuchende registriert, dementsprechend wird es von Monat zu Monat für die heimischen Betriebe immer schwieriger, dringend benötigte neue Mitarbeiter zu finden." Weiterhin händeringend gesucht werden zum Beispiel Mitarbeiter in den Bereichen Metall-/Elektro (129), im Fremdenverkehr/Tourismus (121), in Büroberufen (99) und im Handel (82). Beim AMS Schärding sind derzeit übrigens 15 aus der Ukraine Geflüchtete (drei Männer und zwölf Frauen) als arbeitsuchend gemeldet. Sieben im Bezirk lebende geflüchtete Ukrainer haben bereits eine Beschäftigung gefunden bzw. aufgenommen.