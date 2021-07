Arbeitslosenquote erneut gesunken

Zum Vergleich: Im Österreich-Schnitt liegt die Arbeitslosenquote bei sieben Prozent. Auch an den im Juni via Arbeitsmarktservice Ried weiteren 636 ausgeschriebenen Stellenangeboten könne man festmachen, dass in fast allen Wirtschaftsbereichen dringend Personal gesucht werde, so Rieds AMS-Leiter Klaus Jagereder.

Daraus ergeben sich Möglichkeiten insbesondere für junge Menschen, gerade dann, wenn der Schulbesuch "nicht immer interessant" war, so Jagereder. Das AMS unterstütze Interessenten bei der Wahl der richtigen Ausbildung und stelle auch den Kontakt zu den Ausbildungsunternehmen her.