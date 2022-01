Arbeitslosenquote bleibt niedrig

Mit deutlich geringeren Arbeitslosenzahlen als noch 2020 hat der Bezirk Ried das Corona-Jahr 2021 überstanden – und auch der Start ins neue Jahr scheint zu glücken: Zuletzt lag die Arbeitslosenquote im Bezirk Ried bei niedrigen 3,3 Prozent; sogar der Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 zeigt eine Reduzierung um 100 Arbeitsuchende. "Dafür verantwortlich zeichnet die gute wirtschaftliche Situation in vielen regionalen Unternehmen, aber auch die milde Witterung, die es in witterungsabhängigen Branchen ermöglicht, nach wie vor Aufträge abzuarbeiten", so Klaus Jagereder, Leiter des Arbeitsmarktservice Ried.

Die Herausforderungen für das AMS und den Arbeitsmarkt für das neue Jahr ließen sich bereits sehr genau skizzieren, so Jagereder. "Für Personen mit einer längeren Arbeitslosigkeit müssen Chancen ermöglicht werden. Für Unternehmen, die Personal suchen, gilt es, Wege aufzuzeigen, wie die Suche erfolgreich gestaltet werden kann." Auch der Bereich Aus- und Weiterbildung sei für eine solide Absicherung des wirtschaftlichen Erfolgs der Region entscheidend.