Arbeitslose sind kürzer betroffen

Die Arbeitslosenquote liege aktuell bei niedrigen 2,8 Prozent, so Klaus Jagereder, Leiter des Arbeitsmarktservice Ried. Auch die Zahlen in der Langzeitarbeitslosigkeit hätten erstmals wieder das niedrige Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht, so Jagereder.

"Weniger als 200 Betroffene sind aktuell länger als sechs Monate vorgemerkt, wobei hier das Angebot an geförderten Arbeitserprobungen einen wichtigen Beitrag leistet. 173 Personen konnten in der Region Ried seit Jahresbeginn mit dieser Möglichkeit ihr Engagement unter Beweis stellen, in vielen Bereichen ist daraus auch ein Dienstverhältnis entstanden", so AMS-Leiter Klaus Jagereder.

Aufgrund der vielen ausgeschriebenen Stellenangebote sei auch die "Fluktuation" in der Arbeitslosigkeit so hoch wie nie: Ein Drittel aller jobsuchenden Menschen sei kürzer als ein Monat arbeitslos, so Jagereder. Im Bezirk Ried ist die Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf aktuell 2,8 Prozent gesunken – der Landesschnitt liegt bei 3,6 Prozent.