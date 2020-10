Arbeitgeber präsentieren sich im Einkaufszentrum

Das Einkaufszentrum "Weberzeile" wird am kommenden Wochenende zur Ausstellungsbühne für Arbeitgeber der Region. Am Freitag (9 - 19 Uhr) und Samstag (9 -18 Uhr) bietet sich die Möglichkeit, sich über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren sowie sich direkt für ausgeschriebene Stellen zu bewerben. Zahlreiche Unternehmen sowie eine Rieder Schule sind vertreten: Autohaus Lang, Duo, AGS-Engineering, Stranzinger Logistik Service, Hargassner, Messe Ried, BfB-Counseling, Danner Transporte, Caritas, Sozialhilfeverband, Ocilion, Alu Stiftung, HBLW Ried und die Sparkasse Ried-Haag geben Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche und Ausbildungen. Der Sozialhilfeverband etwa informiert Besucher über Pflegeberuf und andere Berufsmöglichkeiten im Sozialbereich. "Wir sind auch Plattform für Unternehmen, Vereine oder Selbstvermarkter, die sich im Shoppingcenter präsentieren möchten", sagt Centermanager Christoph Vormair, der auf diesen Mehrwert der Weberzeile verweist.

