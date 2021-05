Arbeiterkammer unterstützte Digital-Workshops

Gerade in technischen Unternehmen sei es wichtig, Mitarbeiter für die Digitalisierung zu begeistern und bei der Umsetzung einzubinden, so die Arbeiterkammer mit Verweis auf eigene Workshops zum Thema "Digitales Erleben" für Lehrlinge, Betriebsräte und Mitarbeiter mit Kindern beim Gurtener Maschinenbau-Unternehmen Fill.

An konkreten Beispielen konnten Drohnen, 3D-Druck und Virtual-Reality-Brillen selbst ausprobiert werden. Die Arbeiterkammer übernahm im Rahmen ihres Zukunftsfonds die Hälfte der Kosten für die Workshop-Reihe.

Immer schneller breite sich die Digitalisierung in den Unternehmen aus. Bei Fill in Gurten habe die Geschäftsführung darauf reagiert und das Projekt "Digitales Erleben" für die Beschäftigten ins Leben gerufen. Der "Futurespace digital playground", ein Vermittlungstool für Digitalisierung, das die Möglichkeit bietet, neue Technologien wie 3D-Druck, Robotik und Virtual Reality anhand von konkreten Aufgaben auszuprobieren, wurde nach Gurten in die Future Zone geholt. Durch die Erarbeitung von digitalen Lösungen im Team wurde den Workshop-Teilnehmern das Thema Digitalisierung spielerisch nähergebracht und so das Interesse und die Begeisterung für die intensivere Beschäftigung im Berufsumfeld geweckt.

"Das positive Feedback nach den Workshops hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit den neuen Technologien auseinandersetzen. Mit diesen Erfahrungen wollen wir die nächsten Schritte setzen, damit Digitalisierung für alle Beteiligten erfolgreich ist", so Geschäftsführer Andreas Fill.

Die Workshops wurden unter Einhaltung der Corona-Vorschriften durchgeführt. 36 Lehrlinge, 19 Betriebsräte, 12 Elternteile und 13 Mitarbeiter des Fill-Digital-Teams nutzten das Angebot in Zusammenarbeit mit der Kammer.