Arbeiterkammer: Neue Leiterin in Braunau

Senzenberger ist Expertin für Arbeits- und Sozialrecht und arbeitet seit fünf Jahren in der Arbeiterkammer. Ihre jahrelangen Erfahrungen in der Gastronomie und Hotellerie helfen ihr, die Probleme der Beschäftigten zu verstehen, und waren für sie auch der Grund, ein Rechtswissenschaftsstudium zu beginnen. "Die Zustände haben mich motiviert, mich für die Rechte der Beschäftigten einzusetzen", sagt die Riederin, die unter anderem auch in Vöcklabruck und Schärding als AK-Juristin tätig war.