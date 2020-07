Arbeiterkammer: Neben Neubau um 6,8 Millionen Euro auch "Corona-Stress"

Der Abriss ist geschafft – während bereits die Arbeiten zum Neubau der Arbeiterkammer Ried um 6,8 Millionen Euro am bestehenden Standort laufen, haben die AK-Experten anderweitig alle Hände voll zu tun. Im Sog der Coronakrise gibt es jede Menge Anfragen, vor allem im Zusammenhang mit der Kurzarbeit.

Themen Lohnhöhe und Urlaube

"Fragen zur Berechnung der Lohnhöhe und zum Thema Urlaube, verbunden mit teils unterschiedlichen Rechtsauffassungen. Schön langsam kommt Licht ins Dunkel, das Thema wird uns aber noch einige Wochen lang beschäftigen. Vieles ist auch für uns Neuland", sagt Michael Steffan von der Arbeiterkammer Ried im OÖN-Gespräch.

Quartier in Goethestraße

Die AK-Experten sind derzeit in einem Ausweichquartier – der ehemaligen Zentrale der Wohnbaugenossenschaft ISG in der Rieder Goethestraße – untergebracht, von wo aus sie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei den Arbeiten zum Neubau sei man bedingt durch die Coronakrise einige Tage im Rückstand, hoffe aber, wie geplant bis zum Herbst 2021 fertiggestellt zu haben.

Nach genauer Prüfung ist die Entscheidung auf einen Neubau statt auf eine Generalsanierung gefallen, so Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer beim Spatenstich in Ried. "Wir wollen in den Bezirken zeitgemäßes Angebot für unsere Mitglieder schaffen." Dass die Kammer gerade jetzt in Zeiten einer "schweren Weltwirtschaftskrise" investiere, sei besonders lobend hervorzuheben, so Rieds Bürgermeister Albert Ortig. "Das ist gerade jetzt sehr wichtig", so Ortig, der befürchte, dass ein gröberer gesamtwirtschaftlicher Einbruch erst noch folgen werde.

Trotz der Notwendigkeit zu einer EU-weiten Ausschreibung sei es möglich geworden, das gesamte Projekt durch Firmen aus Oberösterreich umzusetzen. "Das ist besonders erfreulich. Es wird das erste Gebäude der Arbeiterkammer mit Holzfassade. Und es kommt modernste Energietechnik zum Einsatz. Den rund 26.000 AK-Mitgliedern in Bezirk wird ein modernes Beratungs- und Dienstleistungszentrum zur Verfügung stehen", sagt Kalliauer.

Künftig auch Tiefgarage

Das Innenleben des künftigen Hauses ist als stützenfreie Konstruktion angelegt, die jederzeit an geänderte Raumanforderungen adaptiert werden könne.

Das neue, barrierefreie Gebäude soll auf zwei Stockwerken die AK, den ÖGB sowie die Bildungseinrichtungen Berufsförderungsinstitut und Volkshochschule beheimaten. Eine Tiefgarage und Parkmöglichkeiten im Freien mit insgesamt rund 100 Stellplätzen sollen auch den Parkraum in Ried entlasten.

Bagger machen derzeit den Weg frei für die Errichtung einer Tiefgarage. Bild: sedi

