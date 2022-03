Arbeiter stürzte von Landerampe auf Asphalt

Bei Entladetätigkeiten auf dem Gelände einer Firma in Moosdorf (Bezirk Braunau) wurde ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha Montagmittag schwer verletzt. Der Mann wollte auf der Laderampe seines Lastwagens Paletten mit einem Hubwagen bewegen.

Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von etwa eineinhalb Metern auf den Asphalt. Der Hubwagen landete auf den Beinen des Mannes. Der 49-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Salzburg gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montagabend mit.