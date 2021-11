Zum Unfall kam es gegen 10.15 Uhr. Arbeiter einer Baufirma waren an der Baustelle eines Einfamilienhauses beschäftigt. Ein 52-jähriger Arbeiter dürfte aufgrund der Nässe auf einem Gerüst ausgerutscht sein. Er stürzte zwischen dem Gerüst und der Wand des Gebäudes etwa sechs Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzt in das Krankenhaus Ried gebracht.