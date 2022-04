Arbeiter stürzte sechs Meter vom Gerüst - schwer verletzt

Der 45-Jährige aus dem Bezirk Braunau war auf einer Baustelle in St. Johann am Walde mit dem Aufstellen eines Gerüstes beschäftigt. Kurz vor 10 Uhr stand er auf einem bereits aufgestellten Teil des Gerüstes, als er eine weitere Gerüstplatte entgegennehmen sollte. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte zuerst rund drei Meter auf einen Betonboden und anschließend nochmals etwa drei Meter auf einen Schotterboden. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.