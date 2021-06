Arbeiter stürzte sechs Meter tief in einen Schacht

Der 24-jährige Deutsche und sein 31-jähriger Arbeitskollege führten gegen 9 Uhr bei einer Firma in Pfaffstätt Montagearbeiten durch. Dabei entfernten sie im Obergeschoß der Kläranlage einen Gitterboden, um mit einem Seilzug einen Bauteil der Schlammpresse nach oben zu befördern. Plötzlich stürzte der 24-Jährige durch das Loch etwa sechs Meter in die Tiefe. Sein Arbeitskollege hörte den Aufprall und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 14" in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.