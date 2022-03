Arbeiter stürzte fünf Meter in die Tiefe

Der 57-Jährige war bei dem Versuch, Materialen vom Dachboden einer Firma in Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) in den Verkaufsraum zu bringen, gestolpert und mitsamt einer provisorischen Absperrung rund fünf Meter tief auf den Boden gestürzt.

Arbeitskolleginnen, die den Vorfall beobachtet hatten, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der Mann aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber "Christophorus Europa 3" in das Krankenhaus Ried gebracht, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.