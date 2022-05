Arbeiter stürzte drei Meter durch Liftschacht

Bei einem Absturz durch einen Liftschacht zog sich ein 49-jähriger Pole Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Mann war um die Mittagszeit in der Garage eines Rohbaus mit Verputzarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Einer der vier Holzpfosten, die einen offenen Liftschacht abdeckten, brach unter dem Gewicht des Arbeiters. Der Mann stürzte 3,20 Meter in die Tiefe. Ein Kollege hörte die Hilferufe und verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus nach Braunau gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit.