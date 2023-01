Arbeiter fiel kopfüber in einen Lichtschacht

Der junge Mann führte am Dach gemeinsam mit Arbeitskollegen Installationsarbeiten an einer Wärmepumpe durch, berichtete die Polizei. Als er zu einer Styroporplatte griff, stürzte er kopfüber in den Schacht und fiel etwa 4,5 Meter auf die darunter liegende Terrasse. Er landete auf dem Rücken und musste verletzt in das Krankenhaus gebracht werden.

