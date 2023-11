Arbeiten im Bergbau in Trimmelkam: "Da unten gab es keine Feinde"

Die Geschichte der Innviertler Gemeinde am Rande zu Salzburg ist unterirdisch. 50 Jahre lang prägte der Bergbau St. Pantaleon. Vor 30 Jahren, im November 1993, wurde die letzte Tonne Braunkohle gefördert und damit eine erfolgreiche Industriegeschichte beendet. Zwei ehemalige Bergleute erinnern sich an die Zeit unter Tage: Robert Tkauz, der ein privates Bergbaumuseum im Keller betreibt, und Gerald Demel, dessen Vater in der Grube tödlich verunglückte.