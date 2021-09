Mittels neuer Hard- und Software können viele Beschäftigte des Unternehmens Fischer Sports in Ried ihre Arbeit im Home-Office erledigen – mittels "Augmented Reality"-Brillen ist es sogar möglich, vom Innviertel aus an Maschinen im Werk von Fischer Sports in der Ukraine zu arbeiten und somit Dienstreisen zu reduzieren: Das alles erfolgte im Rahmen eines Projekts, das Firmenleitung und Betriebsrat gemeinsam initiiert haben.