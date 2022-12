Appell zu Verzicht auf Feuerwerke

In Schärding ist von offizieller Seite kein Silvesterfeuerwerk geplant. "Um die Schadstoffbelastung so gut es geht zu reduzieren, appelliere ich an alle Bürger, auf Feuerwerkskörper zu verzichten. Die Natur und vor allem die Tierwelt wird es uns danken", so Streicher.

In Oberösterreich sei das Abschießen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 im Ortsgebiet und in der Nähe zu oder in größeren Menschenansammlungen grundsätzlich ganzjährig verboten. Wer Rücksicht auf die Natur und die Tiere nehmen wolle, solle auf das Feuerwerk komplett verzichten, so Streicher. Vor allem die Tierwelt leide unter dem Knallen.

