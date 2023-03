Anzahl der Senioren wird merklich ansteigen

In Schärding wurde zuletzt das Jahresprogramm präsentiert.

Der Anteil der Senioren an der Bevölkerung steige demografiebedingt, im Bezirk Braunau werde die Anzahl der Generation 60+ von derzeit 28.000 auf mehr als 41.000 im Jahr 2050 ansteigen, so der Seniorenbund, der im Vorjahr im Bezirk Braunau 293 Senioren geworben hat. Am erfolgreichsten waren dabei die Ortsgruppen Neukirchen und Aspach. Bezirksweit zählt der Seniorenbund mehr als 6500 Mitglieder.

Es sei wichtig, den Blick auf die Senioren zu verändern, so Braunaus Seniorenbund-Bezirksobmann Johann Schweiberer. "Senior zu sein bedeutet nicht, schutz- und hilfsbedürftig zu sein, sondern selbstständig und aktiv am Leben teilzunehmen. Ob als Förderer der Wirtschaft oder als feste Säule des Ehrenamtes – die über 60-Jährigen leisten in vielen Bereichen einen wichtigen Beitrag."

Im Bezirk Schärding dürfte die Anzahl der über 60-Jährigen von derzeit knapp 16.000 auf mehr als 21.000 im Jahr 2050 ansteigen, so der Seniorenbund, der im Bezirk Schärding im Vorjahr 301 neue Mitglieder verzeichnete. Besonders erfolgreich bei der Werbung waren die Ortsgruppen St. Marienkirchen und Taufkirchen. Bezirksweit zählt die Organisation 4400 Mitglieder. Es werde einiges geboten, so Bezirksobmann Otto Straßl. "Mit unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und organisierten Reisen bieten wir ein ansprechendes Programm – sowohl für den 62-Jährigen als auch den 89-Jährigen."

Der Seniorenbund will heuer das Thema Kriminalität und deren Prävention in den Fokus rücken, darunter die Aspekte Trickbetrug und Cyberkriminalität.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper