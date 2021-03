In Braunau tagt am morgigen Donnerstag der Gemeinderat. Dieser beschäftigt sich unter anderem mit einem Antrag, der umstritten sein dürfte: Die SPÖ will die Mittelschule Ranshofen nach dem verstorbenen, langjährigen Bürgermeister Gerhard Skiba benennen lassen. Eine Ehrung für die Verdienste, die der SP-Bürgermeister in seiner mehr als zwanzigjährigen Zeit als Ortschef geleistet hat, so die Begründung.