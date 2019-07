Anteil an E-Autos im Innviertel unter Schnitt

INNVIERTEL. Elektroautos auf den Straßen bleiben weiterhin eher die Ausnahme. Der Anteil an Elektroautos gemessen an allen Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr lag landesweit bei 2,9 Prozent, so der Verkehrsclub Österreich. Im Bezirk Ried lag der Wert bei 2,6 Prozent, im Bezirk Braunau bei 2,5 Prozent und im Bezirk Schärding bei 2,2 Prozent. Zum Vergleich: Der Bezirk Steyr-Land führte im ersten Halbjahr landesweit mit einem E-Anteil von fünf Prozent. Dort ist jeder 20. Neuwagen ein Elektroauto. Auf Rang zwei der Neuzulassungen liegt Kirchdorf, gefolgt von Grieskirchen und Rohrbach. Bundesweit sind im ersten Halbjahr 2019 4900 Elektroautos neu zugelassen worden.

