Ansturm: Firmen buhlen um Absolventen der HTL

BRAUNAU. 80 Firmen werden sich bei der 20. Jobbörse der HTL Braunau, die am 12. März von 13.30 bis 16.30 Uhr stattfindet, um Absolventen bewerben.

Jobbörse am 12. März steht allen Technik-Interessierten, die künftig Stellen suchen, offen. Bild: HTL Braunau

Vor allem Innviertler Unternehmen, aber auch Firmen aus Bayern sowie dem Großraum Salzburg und Linz sind vertreten. Rund 400 Schüler werden sich bei den ausstellenden Firmen informieren, so die HTL. Grundsätzlich steht die Jobbörse aber auch allen anderen Personen, die sich für den Technikbereich interessieren, offen, nicht nur für Braunauer HTL-Schüler.

Die Nachfrage nach HTL-Absolventen sei weiterhin sehr groß. Sehr viele Firmen haben Bedarf an gut ausgebildeten Technikern und wenden erhebliche Mittel und Mühe auf, um auf ihre Jobangebote aufmerksam zu machen, so die Braunauer Technikerschmiede. Sowohl auf der Online-Jobbörse der HTL Braunau – im vergangenen halben Jahr wurden bereits rund 150 Stellenangebote gepostet – als auch in persönlichen Gesprächen sei deutlich spürbar, wie intensiv Absolventen gesucht werden. Dieser Trend setzte sich nun auch bei den Anmeldungen zur 20. Jobbörse fort. Mit Stand 28. Februar waren 80 Firmen angemeldet. Da das Platzangebot in der Aula der HTL begrenzt ist, mussten einige Firmen aus räumlichen Gründen abgelehnt werden. Unter den teilnehmenden Unternehmen seien praktisch alle namhaften Firmen der Region mit Technologieschwerpunkt vertreten, es kommen aber auch zwölf Firmen aus dem angrenzenden Bayern.

Nachfrage an Absolventen ist groß

"Die HTL-Ingenieure sind das technische Rückgrat sehr vieler Unternehmen, das ist bei Suche nach qualifiziertem Personal deutlich spürbar. Die Nachfrage nach HTL-Ingenieuren ist noch wesentlich größer als die nach technischen Facharbeitern, man kann 14-Jährigen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik nur empfehlen, dass sie sich für eine HTL-Ausbildung entscheiden", so Bildungsberater Anton Planitzer.

"Wir freuen uns, dass so viele Firmen zu unserer Veranstaltung kommen, und ich weiß, dass die HTL-Schüler unsere Jobbörse gut nützen. Ich lade aber auch alle Interessierten, auch solche ohne HTL-Ausbildung, sehr herzlich zum Besuch am 12. März ein", sagt Direktor Hans Blocher.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema