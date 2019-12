Die Uhren ticken in Aurolzmünster anders. Dort beginnen die guten Vorsätze schon am letzten Tag des "alten Jahres". Genauer gesagt beim Silvesterlauf, der am Dienstag, 31. Dezember, ab 13.30 Uhr bereits zum 16. Mal stattfindet. Seit vier Jahren ist die sportliche Veranstaltung, deren Start und Ziel sich bei der Hauptschul-Turnhalle in Aurolzmünster befinden, zudem der Abschluss der Serie "Innviertel läuft".