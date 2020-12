Anschub für die Tagesbetreuung

Das neue Tageszentrum wird in einem derzeit entstehenden Neubaukomplex "Generationenhaus Kleeblatt" untergebracht. Der Betrieb soll durch die TAU-Gruppe der Franziskanerinnen erfolgen. "Das Angebot der Tagesbetreuung wird gut angenommen, die Nachfrage ist da. Sie richtet sich an Personen, die nicht mehr gänzlich alleine wohnen können, jedoch keine ständige stationäre Betreuung oder Pflege in einem Alten- und Pflegeheim benötigen. Die Tagesbetreuung ist auch ganz wichtig, um pflegende Angehörige zu entlasten", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer.

Als "Generationenhaus Kleeblatt" ist in Lengau ein Projekt auf 6500 Quadratmetern Grundstücksfläche vorgesehen: alternatives Wohnen, Tagesbetreuung mit Seniorentreffpunkt, dreigruppiger Kindergarten und Wohnungen für junge Menschen sind wesentliche Bestandteile.