Anrainer hörten Schüsse im Wald: Polizeieinsatz im Innviertel

Am Montagabend ging bei der Polizeiinspektion Mattighofen ein Anruf ein, in dem über wiederholte Schüsse in einem Waldstück bei Pischelsdorf berichtet wurde. Kurz darauf entfernte sich ein Fahrzeug zügig von der genannten Stelle und fuhr in Richtung Engelschärding.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein, und während der Suche nach dem Fahrzeug waren erneut Schüsse zu hören. Die Beamten begaben sich daraufhin direkt in das Waldgebiet, wo sie vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren aus dem Bezirk Braunau antrafen. Diese gaben sofort zu, die Schüsse abgegeben zu haben.

Bei einer Durchsuchung vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei Schreckschusspistolen, fünf Packungen Schreckschussmunition mit insgesamt 350 Schuss sowie drei Packungen pyrotechnische Knallkörper sicher. Gegen die vier Beteiligten wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, und sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.

